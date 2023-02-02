Лидера индейских сепаратистов задержали пьяного и в юбке на территории Аргентины

Девять лет тюрьмы Хонес Уала получил в 2018 году за несанкционированное ношение огнестрельного оружия и поджог фермы, совершенный в 2013 на территории чилийской провинции Вальдивия. После этого индеец пересек границу в горах и пять лет скрывался в аргентинской Патагонии. В 2018 Аргентина выдала его чилийским властям. Однако, всего год спустя в Чили произошел так называемый «социальный взрыв», и неконтролируемые беспорядки на юге страны придали делу неожиданный оборот. Борьба индейцев мапуче за право на самоопределение оказалась «в тренде». Под давлением манифестантов, осаждавших здание суда в чилийском городе Темуко, правосудию пришлось пойти на компромисс.