Лидера индейских сепаратистов задержали пьяного и в юбке на территории Аргентины

Аргентинская полиция смогла задержать Факундо Хонеса Уалу утром 30 января в местечке Эль-Больсон на юге Аргентины. 36-летний лидер движения «Исконное сопротивление индейцев мапуче» (RAM), наряженный в женскую юбку, незаконно проник на частную территорию, где устроился на отдых под навесом дома, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Год назад он незаконно покинул Чили, где приговорен к девяти годам тюрьмы.
Однако у аргентинского правосудия к нему тоже имеются претензии: Хонеса Уалу обвиняют в подрывной деятельности на юге страны — землях, которые радикально настроенные представители сообщества индейцев мапуче считают своей собственностью, захваченной «бледнолицыми» пришельцами.
Специальный корреспондент международной редакции ФАН в Аргентине рассказывает о том, кто такой Факундо Уала и почему сопротивление индейцев-мапуче превратилось в головную боль для всех жителей Южного Конуса.
Против государства, эксплуататоров и корпораций
Факундо Хонес Уала — гражданин Аргентины, этнический мапуче по отцу, представитель индейского сообщества Пу Лоф Чусамен. С 11 лет участвовал в локальных выступлениях против «колонизаторов», а в 2015 году возглавил захват и незаконную застройку земель на юге Аргентины, принадлежавших небезызвестному итальянскому бренду United Colors of Benetton.
В 2015 году Хонес Уала основал движение «Исконное сопротивление индейцев мапуче (RAM), целью которого является «освобождение земель предков» по обе стороны чилийско-аргентинской границы. Большинство мапуче признает себя гражданами Аргентины и Чили, нормально интегрированы в жизнь своих стран, заняты в самых разных сферах деятельности и являются законопослушными членами общества.
Однако предполагаемое влияние неомарксистской идеологии, весьма популярной на сегодняшний день в странах Латинской Америки, не обошло представителей индейских сообществ стороной. По мнению некоторых источников, Хонес Уала связан также с действующим на территории Чили «Координационным центром сопротивления мапучес» (CAM). Эта организация признана чилийскими властями террористической.
«Ошибка» судебной системы
Девять лет тюрьмы Хонес Уала получил в 2018 году за несанкционированное ношение огнестрельного оружия и поджог фермы, совершенный в 2013 на территории чилийской провинции Вальдивия. После этого индеец пересек границу в горах и пять лет скрывался в аргентинской Патагонии. В 2018 Аргентина выдала его чилийским властям. Однако, всего год спустя в Чили произошел так называемый «социальный взрыв», и неконтролируемые беспорядки на юге страны придали делу неожиданный оборот. Борьба индейцев мапуче за право на самоопределение оказалась «в тренде». Под давлением манифестантов, осаждавших здание суда в чилийском городе Темуко, правосудию пришлось пойти на компромисс.
В январе 2022 года тюремное заключение решили заменить условным; однако уже через несколько месяцев Верховный суд Чили отозвал это решение по апелляции к «этническому фактору». На тот момент в южных регионах уже неоднократно продлевали чрезвычайное положение, объявленное тогдашним президентом Себастьяном Пиньерой. Занявший его место Габриэль Борич довольно быстро осознал, что характерный его движению толерантный дискурс в данном случае не слишком эффективен, и требуются более жесткие меры в отношении индейцев-правонарушителей. Ситуация в регионе стала критической.
В соответствии с новым постановлением, тот факт, что осужденный является представителем индейского сообщества, никак не снимает с него вину за содеянное. Кроме того, Хонес Уала отказался от участия в программе психологической реабилитации, — потому что, по его же словам, интеграция в «захватническое государство», будь то чилийское или аргентинское, не соответствует его убеждениям.
Энтузиазм аргентинской оппозиции
Оппозиционная аргентинская коалиция «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio) отреагировала на задержание с большим энтузиазмом. Лидер партии «Республиканское предложение» (PRO), бывшая министр внутренних дел Патрисия Бульрич поздравила губернатора провинции Рио-Негро, Арабеллу Каррерас со «столь важным достижением».
«Аргентине необходима уверенность, что законы имеют реальную силу и беглые заключенные не разгуливают на свободе, как нормальные граждане», — объявила лидер либеральных сил.
Сенатор от Партии Радикалов (UCR) Альфредо Корнехо подчеркнул:
«Наше центральное правительство уже три года пытается не замечать безобразия, которые творятся на юге Аргентины, и зачинщиками которых являются люди, выдающие себя за борцов за права индейцев».
Чили немедленно потребовала выдачи преступника, а Интерпол принял меры для усиленной охраны Хонеса Уалы, пока он находится на территории Аргентины.
Показательная порка
«Задержание в Аргентине человека, пытавшегося скрыться от чилийского правосудия, — весьма знаменательное и позитивное событие… То, что почти целый год его никак не удавалось локализовать, только подтверждает факт судебной ошибки, вследствие которой ему заменили тюремное заключение на условную меру» — отметила сенатор Кармен Глория Аравена, представительница правого центра чилийской политики.
Депутат от партии Национальной Реновации (RN) Мигель Мельядо, в свою очередь, подчеркнул в интервью вещательной корпорации Radio BioBio:
«Будучи членом «Исконного сопротивления» (RAM), на территории Аргентины этот террорист занимался тем же, чем и в Чили. Это событие должно послужить прецедентом: пусть в будущем этот кейс послужит предупреждением чилийским судам, которые предпочитают давать условные сроки гражданам, осуждённым за экстремистскую деятельность в Южной Макрозоне».
Юридические процедуры по экстрадиции уже идут полным ходом.