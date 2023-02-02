Арестованного экс-замглавы Росприроднадзора Митволя госпитализировали

Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя экстренно госпитализирован в тюремную больницу. Его состояние ухудшилось, передает РИА Новости.
Супруга предпринимателя Людмила заявила, что у мужа внезапно поднялась температура выше 40 градусов, он «не смог стоять на ногах», из-за чего было принято решение о госпитализации. Однако женщина не уточнила, поставлен ли диагноз Митволю.
Предпринимателя задержали в аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Ему вменяется хищение средств на посту председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Было установлено, что 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске, похищены. Летом Митволь сообщал о готовности возместить ущерб и заключил соглашение со следствием.