Арестованного экс-замглавы Росприроднадзора Митволя госпитализировали

Предпринимателя задержали в аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Ему вменяется хищение средств на посту председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Было установлено, что 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске, похищены. Летом Митволь сообщал о готовности возместить ущерб и заключил соглашение со следствием.