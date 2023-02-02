Новая российская система обнаружения терминалов Starlink прошла испытания в зоне СВО

Российские специалисты провели в зоне СВО успешные испытания новой системы, пеленгующей терминалы космической связи Starlink.
В материале «Российской газеты» говорится, что на украинской территории работают более 20 тысяч таких терминалов. Они являются основой связи ВСУ. Российские инженеры разработали мобильный комплекс пеленгации «Борщевик» для точного определения их местоположения на расстоянии до десяти километров.
Подчеркивается, что время пеленгации на одной точке — менее двух минут. Одновременно можно определить координаты не менее 64 терминалов, после чего их уничтожение становится делом техники.