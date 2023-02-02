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«Кормят нормально, обращение хорошее»: попавший в плен к ЧВК «Вагнер» боец ВСУ Лысенко обратился к родным

Общество
«Кормят нормально, обращение хорошее»: попавший в плен к ЧВК «Вагнер» боец ВСУ Лысенко обратился к родным

Боец Вооруженных сил Украины Павел Лысенко передал привет родным и близким из плена ЧВК «Вагнер». Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ролик с обращением военнослужащего.

Семья Лысенко написала на горячую линию «Спроси Вагнер». Поиски украинского бойца были организованы в срочном порядке.

«Катя, привет. Мне сказали, что ты меня ищешь. Я нахожусь в плену у ЧВК «Вагнер», у меня все хорошо, кормят нормально, обращение хорошее. По возможности позвони Яне, скажи, что все хорошо. Бабушке тоже привет передавай. Я надеюсь, что скоро буду дома, и все будет хорошо», — сказал Лысенко.

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина уже неоднократно помогала украинским семьям находить своих родных. Так, недавно в плену ЧВК «Вагнер» был обнаружен боец ВСУ Владислав Гаврилюк.
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