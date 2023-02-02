Минпромторг РФ разрешил во дворах Новосибирска строить снежные горки

Однако, если зимняя горка сделана из снега на придомовых территориях или образовалась в природных условиях на естественных склонах, то подобные горки не попадают под ГОСТ и регистрации не подлежат. В то же время следует тщательно осмотреть и убедиться в безопасности горки, выката с нее и самой скользящей поверхности, порекомендовали в ведомстве.