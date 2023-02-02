Минпромторг РФ разрешил во дворах Новосибирска строить снежные горки

Маленькие новосибирцы теперь смогут кататься с горок в своих дворах. Минпромторг России дал добро на их строительство на придомовых территориях. «Домашние» горки не нужно регистрировать в обязательном порядке, главное – проверить их безопасность.
Как пишет информационный портал «Сибкрай.ru», представители ведомства разместили пояснения к строительству зимних горок во дворах. В документе говорится, что стандарт, определяющий нормы проектирования и эксплуатации зимних горок, существует. Так, если горка является аттракционом, выполнена из дерева, ледяных блоков или их комбинации, оснащена спецповерхностью скольжения, имеет скат, выкат и ограничительные приспособления, то при монтаже таких горок следует придерживаться норм ГОСТа, отметили в Минпромторге РФ.
Однако, если зимняя горка сделана из снега на придомовых территориях или образовалась в природных условиях на естественных склонах, то подобные горки не попадают под ГОСТ и регистрации не подлежат. В то же время следует тщательно осмотреть и убедиться в безопасности горки, выката с нее и самой скользящей поверхности, порекомендовали в ведомстве.