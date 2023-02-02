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Политолог Курбанов: Израиль может втянуть США в масштабный конфликт с Ираном

Армия
Политолог Курбанов: Израиль может втянуть США в масштабный конфликт с Ираном

Израиль и Иран оказались на один шаг ближе к полномасштабному вооруженному столкновению, которое может перерасти в третью мировую войну, заявил политолог Маис Курбанов.

В комментарии для издания Pravda.Ru эксперт напомнил, что в распоряжении иранской армии есть более сотни тысяч ракет. Однако Тегеран продолжает расширять свои возможности, так как в случае войны в нее будут втянуты и США с Европой.

«Это будет мировая война с применением всех видов вооружения», — констатировал собеседник журналистов.

Ранее представитель Ирана в ООН Саид Иравани возложил на Израиль ответственность за атаку на военный объект в Исфахане.
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