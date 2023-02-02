Присяжные удалились для вынесения вердикта по делу экс-главы Хабаровского края Фургала

Присяжные по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала удалились в комнату для совещаний для обсуждения вердикта. Как пишет РИА Новости, им предстоит ответить на более чем 30 вопросов, что может занять как несколько часов, так и дней.
Как пишет издание, ответы на вопросы должны быть краткими. Дело слушается в Люберецком суде Подмосковья.
Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. По данным следствия, в начале "нулевых" он организовал покушение на предпринимателя Смольского и убийство бизнесмена Евгения Зори. Свою вину бывший чиновник не признал. Фигурантами дела Фургала также являются Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Экс-губернатору Хабаровского края грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее суд в Кемерове продлил домашний арест экс-председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, писала газета A42.RU.