Присяжные удалились для вынесения вердикта по делу экс-главы Хабаровского края Фургала

Присяжные по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала удалились в комнату для совещаний для обсуждения вердикта. Как пишет РИА Новости, им предстоит ответить на более чем 30 вопросов, что может занять как несколько часов, так и дней.