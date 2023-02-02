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Момент стрельбы в ростовском ТЦ «Димбо» сняли на видео

Происшествия
Момент стрельбы в ростовском ТЦ «Димбо» сняли на видео

Момент стрельбы в ТЦ «Димбо» в Ростове-на-Дону сняли камеры видеонаблюдения. Видеозапись появилась в Telegram-канале Don Mash.

По предварительным данным, стрельбу устроил бывший сотрудник торгового центра. Он зашел с оружием, бросил похожий на страйкбольную гранату предмет и открыл огонь. После этого злоумышленник сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Мужчина в состоянии опьянения начал стрелять из травматического пистолета на заправке в Самаре, сообщал телеканал «360».
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