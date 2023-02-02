Момент стрельбы в ростовском ТЦ «Димбо» сняли на видео

Момент стрельбы в ТЦ «Димбо» в Ростове-на-Дону сняли камеры видеонаблюдения. Видеозапись появилась в Telegram-канале Don Mash.
По предварительным данным, стрельбу устроил бывший сотрудник торгового центра. Он зашел с оружием, бросил похожий на страйкбольную гранату предмет и открыл огонь. После этого злоумышленник сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают правоохранители.
Мужчина в состоянии опьянения начал стрелять из травматического пистолета на заправке в Самаре, сообщал телеканал «360».