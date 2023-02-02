19FortyFive: жители США не поддержат переброску американских войск на Украину

США могут изменить политику по поддержке Украины, потому что на территории этой страны они столкнулись с противником другого уровня, чем в Ираке и Афганистане, пишет 19FortyFive.
В публикации говорится, что Вашингтон изменит политику в случае необходимости прямого участия американцев в украинском конфликте. Подчеркивается, что жители США готовы воевать с РФ «до последнего украинца», но выступят против переброски войск в горячую точку.
«Западное население довольно непостоянно, когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств», — сказано в статье.
По словам экспертов, США и их союзники по НАТО должны трезво оценивать свои боевые возможности.