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Евросоюз направит Киеву еще 500 млн евро финансовой помощи

Экономика
Евросоюз направит Киеву еще 500 млн евро финансовой помощи

Европейский союз направит украинским властям очередную финансовую помощь, объем которой составит 500 млн евро. Об этом говорится в публикации Reuters.

В преддверии саммита между ЕС и Украиной Совет 2 февраля принял меры помощи в рамках Европейского фонда мира, которые предполагают дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Они состоят из седьмого пакета на сумму 500 млн евро и новой меры помощи на уровне 45 млн евро в поддержку усилий Миссии военной помощи ЕС, говорится в документе.
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