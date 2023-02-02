Евросоюз направит Киеву еще 500 млн евро финансовой помощи

В преддверии саммита между ЕС и Украиной Совет 2 февраля принял меры помощи в рамках Европейского фонда мира, которые предполагают дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Они состоят из седьмого пакета на сумму 500 млн евро и новой меры помощи на уровне 45 млн евро в поддержку усилий Миссии военной помощи ЕС, говорится в документе.