«Пумас» потребовал от обвиненного в изнасиловании Алвеса 5 млн долларов неустойки

Мексиканский «Пумас» требует от обвиненного в изнасиловании бразильского защитника Дани Алвеса компенсацию за досрочный разрыв контракта. Речь идет о сумме в 5 млн евро.
Именно столько денег было прописано по контракту между 39-летним футболистом и «Пумасом», если игрок нарушит антидопинговые правила или попадет в публичный скандал, сообщает испанское издание UOL со ссылкой на свои источники.
Алвес в конце 2022 года был официально обвинен в изнасиловании девушки. Инцидент случился 30 декабря в одном из ночных клубов испанской «Барселоны». Алвесу грозит 12 лет колонии, если его причастность к преступлению будет доказана.