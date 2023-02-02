Депутат Госдумы Толмачев: контент о Сталинградской битве должен быть современным и доступным

Как отметил в авторской колонке для ФАН депутат Госдумы Александр Толмачев, память о Сталинградской битве должна передаваться подрастающему поколению не только традиционными походами в музей и рассказами о сражении на уроках истории. По его мнению, с молодежью надо говорить на ее языке и не нужно стесняться быть современными в подаче событий тех грозных дней.