Депутат Госдумы Толмачев: контент о Сталинградской битве должен быть современным и доступным

Ровно восемьдесят лет назад, 2 февраля 1943 года, советскими войсками была одержана победа над гитлеровцами в одном из самых кровопролитных сражений — битве за Сталинград. В этом сражении решалась судьба не только СССР, но и европейских стран, оккупированных фашистской Германией.
Как отметил в авторской колонке для ФАН депутат Госдумы Александр Толмачев, память о Сталинградской битве должна передаваться подрастающему поколению не только традиционными походами в музей и рассказами о сражении на уроках истории. По его мнению, с молодежью надо говорить на ее языке и не нужно стесняться быть современными в подаче событий тех грозных дней.
Если мы не зафиксируем правильный акцент событий тех дней, это сделают за нас. Колонка Александра Толмачева
Контент о Сталинградской битве должен быть современным и доступным. Если старшее поколение прекрасно знает, например, о подвиге сержанта Якова Павлова, то молодым людям, чаще всего, хроника величайшей битвы в истории человечества известна весьма примерно. Если кому-то кажется, что о Сталинграде сказано все — это только кажется.
Новое время диктует новые форматы взаимодействия с аудиторией. Не нужно стесняться быть современными в толковании событий тех грозных дней. Однако важно, чтобы новые произведения: будь то кино, ролик в социальных сетях, комикс, книга, компьютерная игра или что-то еще, — были пропитаны настоящим патриотизмом, передавали несгибаемую волю, рассказывали о настоящем героизме простых людей, оказавшихся тогда крепче металла.
Юбилей победы в Сталинградской битве — отличный повод не только вспомнить, но и подумать, как история подвига наших прадедов выглядит в глазах поколения нулевых и будет выглядеть в будущем. Если мы не зафиксируем правильный акцент, в первую очередь, в культуре и искусстве, это сделают за нас.