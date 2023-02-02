Эксперт Емельянов о поставках истребителей Киеву: такую безответственность Западу спускать нельзя

России необходимо продемонстрировать конкретные действия для предотвращения поставок боевых самолетов Запада на Украину. Такую безнаказанность и безответственность политических лидеров США и ЕС допускать нельзя, заявил кандидат исторических наук и доцент Балтийского гуманитарного института Сергей Емельянов в беседе с международной редакцией ФАН.
Слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что возможная отправка истребителей Киеву не приведет к эскалации, являются абсурдом. Такой комментарий дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Президент Франции действительно уверен, что, если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — сказала она.
По мнению Емельянова, перед нами общий тренд политики ведущих стран Запада, и в первую очередь их лидера — Соединенных Штатов. Эксперт подчеркнул, что к подобным заявлениям следует относиться с полной серьезностью.
«Нет, это не глупость Макрона. Здесь идет прощупывание наших позиций. Сейчас смотрят и продолжат смотреть в будущем, как отреагирует Россия и ее правители. Вспомним про танки — США теперь обещают отправить и ракеты дальнего действия. И как бы ни кричали наши ура-патриоты, что "мы все пожжем и побьем", ничего хорошего в таких поставках нет», — заявил историк.
Эксперт выразил надежду, что российские власти сумеют адекватно ответить на такие угрозы. Он подчеркнул, что дело не должно ограничиться лишь реакцией дипломатов.
«Я не сомневаюсь, что глава МИД РФ Лавров очень красиво и грамотно сможет описать ситуацию. Это же могут продемонстрировать и представители России при ООН. Однако здесь нужно конкретное действие, которое остановило и образумило бы западных политиков высшего ранга.
Также я не сомневаюсь в нашей способности бороться с натовскими танками. Тоже относится и к самолетам. Ни в коем случае нельзя допустить подобную безнаказанность и безответственность», — резюмировал Сергей Емельянов.
Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН предрек скорый и болезненный для Запада крах американского мифа о «победе ВСУ».