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Эксперт Емельянов о поставках истребителей Киеву: такую безответственность Западу спускать нельзя

Весь мир
Эксперт Емельянов о поставках истребителей Киеву: такую безответственность Западу спускать нельзя

России необходимо продемонстрировать конкретные действия для предотвращения поставок боевых самолетов Запада на Украину. Такую безнаказанность и безответственность политических лидеров США и ЕС допускать нельзя, заявил кандидат исторических наук и доцент Балтийского гуманитарного института Сергей Емельянов в беседе с международной редакцией ФАН.

Слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что возможная отправка истребителей Киеву не приведет к эскалации, являются абсурдом. Такой комментарий дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эксперт Емельянов о поставках истребителей Киеву: такую безответственность Западу спускать нельзя
«Президент Франции действительно уверен, что, если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — сказала она.

По мнению Емельянова, перед нами общий тренд политики ведущих стран Запада, и в первую очередь их лидера Соединенных Штатов. Эксперт подчеркнул, что к подобным заявлениям следует относиться с полной серьезностью.

«Нет, это не глупость Макрона. Здесь идет прощупывание наших позиций. Сейчас смотрят и продолжат смотреть в будущем, как отреагирует Россия и ее правители. Вспомним про танки — США теперь обещают отправить и ракеты дальнего действия. И как бы ни кричали наши ура-патриоты, что "мы все пожжем и побьем", ничего хорошего в таких поставках нет», — заявил историк.

Эксперт выразил надежду, что российские власти сумеют адекватно ответить на такие угрозы. Он подчеркнул, что дело не должно ограничиться лишь реакцией дипломатов.

Эксперт Емельянов о поставках истребителей Киеву: такую безответственность Западу спускать нельзя
«Я не сомневаюсь, что глава МИД РФ Лавров очень красиво и грамотно сможет описать ситуацию. Это же могут продемонстрировать и представители России при ООН. Однако здесь нужно конкретное действие, которое остановило и образумило бы западных политиков высшего ранга.
Также я не сомневаюсь в нашей способности бороться с натовскими танками. Тоже относится и к самолетам. Ни в коем случае нельзя допустить подобную безнаказанность и безответственность», — резюмировал Сергей Емельянов.

Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН предрек скорый и болезненный для Запада крах американского мифа о «победе ВСУ».
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