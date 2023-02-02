The New York Times: ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства и разложения

Но уже к концу 2022 года ЧВК столкнулась с проблемой неуправляемости сотрудников. Многие из них были ветеранами боевых действий, которые страдали посттравматическим стрессовым расстройством и алкоголизмом. Свободное от работы время они постоянно проводили в киевских стриптиз-клубах, барах и на платформах для онлайн-знакомств. Также нередки были случаи дезертирства и непристойного поведения среди сотрудников.