The New York Times: ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства и разложения

Киев, 2 февраля. Американская частная военная компания Mozart прекратила свое существование из-за краха бюджета и некомпетентности сотрудников. По информации издания New York Times, руководитель организации Эндрю Милберн заявил своим подчиненным, что компания разорилась.
ЧВК Mozart была создана весной 2022 года для вербовки бывших военных США для помощи Киеву. Основали организацию экс-полковники американской морской пехоты Эндрю Милберн и Эндрю Бейн. Известно, что Милберн является ветераном Сомали и Ирака, а Бейн более 30 лет работал в сфере СМИ и маркетинга на Украине. Сферой деятельности ЧВК являлись обучение украинских солдат и проведение гуманитарных миссий в прифронтовых районах.
На начальном этапе Mozart смогла получить свыше миллиона долларов на свою деятельность. На эти средства компания привезла на Украину более 50 бывших военных из Европы и США. Деятельность ЧВК широко освещалась в украинских СМИ. Специалисты Mozart провели несколько выездов в Марьинку и Соледар для проведения пиар-акции помощи местным жителям.
Но уже к концу 2022 года ЧВК столкнулась с проблемой неуправляемости сотрудников. Многие из них были ветеранами боевых действий, которые страдали посттравматическим стрессовым расстройством и алкоголизмом. Свободное от работы время они постоянно проводили в киевских стриптиз-клубах, барах и на платформах для онлайн-знакомств. Также нередки были случаи дезертирства и непристойного поведения среди сотрудников.
В сентябре Mozart потеряла важный источник финансирования, когда благотворительная организация Allied Extract решила использовать более дешевые компании для гуманитарных миссий. К ноябрю у ЧВК была такая нехватка наличных, что оба ее основателя отказались от своих зарплат. Бейн предлагал Милберну выкупить свою долю, но тот оказался.
Милберн с несколькими сотрудниками 11 декабря попытались забрать зимнее снаряжение со склада Бейна, но охрана отказалась их пропускать. В результате потасовки наемники забрали зимние куртки и бронежилеты силой.
В начале 2023 года компания пострадала от внутренних конфликтов. Бейн, который занимал должность финансового директора, в январе 2023 года выдвинул против Милберна ряд обвинений и потребовал его отставки с поста главы компании. Ветеран Ирака обвинялся коллегой в растратах бюджета, уничижительных комментариях о руководстве Украины, сделанных в состоянии «значительного опьянения» и финансовых махинациях. В результате внутреннего конфликта ЧВК окончательно прекратила свою деятельность. По информации СМИ, Милберн снял офис в Киеве и пытается найти средства для создания новой компании.