Республика Беларусь планирует принять участие в форуме «Россия — Африка»

Минск, 2 февраля. Представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь Юрий Николайчик сообщил о планах принять участие во втором форуме «Россия — Африка».
В беседе с журналистами дипломат рассказал о перспективах и ожиданиях от грядущего саммита. По его словам, на данный момент ведутся активные переговоры с российской стороной:
«Есть готовность Москвы нам помочь, есть наше желание принять участие в форуме — в первую очередь в деловом и гуманитарном сегментах. Потому что это хорошая опция для того, чтобы завязать новые контакты и укрепить существующие».
Второй саммит «Россия — Африка» состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представител «Росконгресса», анонсировав планы будущего мероприятия.
Ранее в Хараре состоялся белорусско-зимбабвийский форум с участием глав государств. Александр Лукашенко в беседе с Эммерсоном Мнангагва подтвердил готовность сотрудничать в области машиностроения, металлургии, здравоохранения и продовольствия.