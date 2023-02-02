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Республика Беларусь планирует принять участие в форуме «Россия — Африка»

Весь мир
Республика Беларусь планирует принять участие в форуме «Россия — Африка»

Минск, 2 февраля. Представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь Юрий Николайчик сообщил о планах принять участие во втором форуме «Россия — Африка».

В беседе с журналистами дипломат рассказал о перспективах и ожиданиях от грядущего саммита. По его словам, на данный момент ведутся активные переговоры с российской стороной:

«Есть готовность Москвы нам помочь, есть наше желание принять участие в форуме — в первую очередь в деловом и гуманитарном сегментах. Потому что это хорошая опция для того, чтобы завязать новые контакты и укрепить существующие».

Второй саммит «Россия — Африка» состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представител «Росконгресса», анонсировав планы будущего мероприятия.

Ранее в Хараре состоялся белорусско-зимбабвийский форум с участием глав государств. Александр Лукашенко в беседе с Эммерсоном Мнангагва подтвердил готовность сотрудничать в области машиностроения, металлургии, здравоохранения и продовольствия.
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