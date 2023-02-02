Посол Любинский сообщил о сознательном решении Вены разорвать контакты с Москвой

Австрийское руководство сознательно уничтожает дипломатические контакты с Кремлем. Такое мнение высказал глава российской дипмиссии в этой стране Дмитрий Любинский.
Ранее Вена объявила четырех дипломатов РФ «нежелательными лицами» и предписала им покинуть свою территорию. Любинский в рамках эфира на «Россия 24» подчеркнул, что австрийское государство умышленно пошло на разрыв каналов дипсвязи с Москвой.
«Это, конечно, не может не затрагивать и авторитет австрийской столицы как нейтральной международной переговорной площадки и в целом, способность или даже готовность к каким-либо посредническим функциям», — сказал посол.
Ранее МИД РФ пообещал принять соответствующие меры на депортацию российских дипломатов из Вены.