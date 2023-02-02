В Петербурге выявлен первый случай кори с начала года

Первый случай кори в 2023 году выявили медики в Санкт-Петербурге. Заболевание зафиксировали у 17-летней девушки, прилетевшей из Таджикистана.
Она прибыла в Северную столицу 19 января, а уже 26 января ее госпитализировали в детский инфекционный стационар. Сообщается, что пациентка живет в семье из пяти человек, двое из которых — дети.
Соседей пациентки предупредили о риске заболевания корью. Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что заболевших опасной инфекцией среди контактных не выявлено.
Помимо этого, в Северной столице наблюдается сложная обстановка с коронавирусом. За минувшие сутки врачи выявили более 800 случаев заражения COVID-19. Такое положение дел идет вразрез со словами чиновников из администрации губернатора Александра Беглова, которые утверждают, что контролируют ситуацию.