Немецкие следователи допустили причастность одной из стран Запада к теракту на «СП»

Следователи из Германии, которые расследуют происшествия на газопроводах «Северный поток», не исключили, что к атаке может быть причастна одна из западных страны. Об этом в четверг пишет Times.
Напомним, давление на обеих нитках трубопровода резко упало 26 сентября 2022 года. Позже власти Дании выяснили, что утечка произошла в результате взрывов, не исключив целенаправленной диверсии. Компания-оператор «Северного потока» сообщила, что масштаба инцидента являются беспрецедентными, а сроки ремонта невозможно оценить.
В Москве назвали случившееся актом международного терроризма. Согласно последним данным «Газпрома», в начале октября давление в поврежденных нитках стабилизировалось, утечка газа прекратилась.