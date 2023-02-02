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Глава дипмиссии РФ в ЦАР провел рабочую встречу с послом ЮАР

Весь мир
Глава дипмиссии РФ в ЦАР провел рабочую встречу с послом ЮАР

Банги, 2 февраля. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов встретился с главой дипмиссии ЮАР Уильямом Уайтхедом.

Переговоры состоялись в столице Центральноафриканской Республики. В ходе беседы стороны обсудили вопросы стабильности обстановки в регионе.

Москва и Претория уделяют все больше внимания расширению сотрудничества в сфере безопасности. Ранее правительство ЮАР подтвердило готовность провести военно-морские учения и принять российские корабли.

В мероприятиях будут задействованы суда из трех государств — членов БРИКС. Глава диппредставительства Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука выразил надежду, что маневры станут традиционными для всех стран-участниц.

Кроме того, в рамках африканского турне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор сотрудничество в области энергетики. Дипломаты договорились продолжать совместные проекты в области освоения мирного атома.

Ранее руководитель секретариата форума «Россия — Африка» Олег Озеров рассказал, что РФ и Южно-Африканская Республика планируют проводить расчеты в национальных валютах. Отказ от доллара в пользу рубля и рэнда позволит избежать влияния западных санкций и укрепит экономики обеих стран.
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