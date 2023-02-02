Египет и Мавритания договорились укрепить отношения в сфере безопасности

Ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Судана Мухаммедом Сирраджем ситуацию в Ливии и Сахаро-Сахельском регионе. Стороны также обменялись мнениями по африканской проблематике.