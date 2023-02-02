Египет и Мавритания договорились укрепить отношения в сфере безопасности

Каир, 2 февраля. Первые лица Египта и Мавритании подписали меморандум о расширении военного сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.
Накануне мавританский министр обороны Ханен ульд Сиди посетил Каир с рабочим визитом. Он встретился с главой государства Абдель Фаттахом ас-Сиси.
«Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и вопросы активизации сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности, особенно на фоне важной роли Мавритании в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля», — говорится в сообщении.
По итогам переговоров министры обороны двух стран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества в области безопасности.
Ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Судана Мухаммедом Сирраджем ситуацию в Ливии и Сахаро-Сахельском регионе. Стороны также обменялись мнениями по африканской проблематике.