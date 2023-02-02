Политолог Сатановский: Россия может одержать победу над США единственным способом

Россия может переиграть США в глобальной войне без правил, если в ходе конфликта Москва будет действовать американскими методами. Единственный и эффективный способ одержать победу над Вашингтоном озвучил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт, который в свое время успел лично ознакомиться с политической обстановкой в США, отметил, что в там «все грызутся между собой». Причем аналогичная картина происходит во всех западных странах, которые подчинены Вашингтону. Москве следует этим воспользоваться и раскалывать структуру, на которой держится гегемония Соединенных Штатов.
По словам политолога, на сегодняшний день США устраивают России проблемы по всему миру и во многих отраслях. Более того, они не брезгует ничем. Так же стоит действовать и Москве – «напрягать» Вашингтон как изнутри, так и по внешнему контору.
«С нами воюют без правил, используя кого и что угодно. Лгут на каждом шагу. Не надо называть это ментальной, гибридной и какой-то еще войной – все это ахинея. Война и война. И отбиться можно, только если мы действуем так же, создавая врагу проблемы внутри его собственного дома и на всей периферии, которую он в состоянии охватить», — объяснил Сатановский в ходе программы «Соловьев Live».
Ранее бывший глава минобороны США Роберт Гейтс признался, что Вашингтон заинтересован в «сильной России». В Кремле, комментируя слова американца, назвали их констатацией реальности.