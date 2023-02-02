Музыкант Левшин высказался о побеге Галкина и Пугачевой из России

Напомним, Галкин и Пугачева в числе первых покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Перебравшись в Израиль, шоумен неоднократно оскорблял соотечественников. Пугачевой тоже досталось критики от россиян, которых она назвала рабами.