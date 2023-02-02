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Музыкант Левшин высказался о побеге Галкина и Пугачевой из России

Шоу-бизнес
Музыкант Левшин высказался о побеге Галкина и Пугачевой из России

Композитор и музыкант Александр Левшин прокомментировал побег певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина✱ (признан иностранным агентом в России) из страны. По его мнению, артистка находится под влиянием супруга.

Левшин считает, что Галкин перебрал «эликсира вседозволенности». Таким мнением он поделился в документальном фильме «Падшие звезды» на телеканале НТВ.

«Может, дурной пример юмориста с Украины, ставшего президентом. Может, в этом дело?» — задался вопросом гитарист.

Напомним, Галкин и Пугачева в числе первых покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Перебравшись в Израиль, шоумен неоднократно оскорблял соотечественников. Пугачевой тоже досталось критики от россиян, которых она назвала рабами.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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