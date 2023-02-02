Музыкант Левшин высказался о побеге Галкина и Пугачевой из России

Композитор и музыкант Александр Левшин прокомментировал побег певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина✱ (признан иностранным агентом в России) из страны. По его мнению, артистка находится под влиянием супруга.
Левшин считает, что Галкин перебрал «эликсира вседозволенности». Таким мнением он поделился в документальном фильме «Падшие звезды» на телеканале НТВ.
«Может, дурной пример юмориста с Украины, ставшего президентом. Может, в этом дело?» — задался вопросом гитарист.
Напомним, Галкин и Пугачева в числе первых покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Перебравшись в Израиль, шоумен неоднократно оскорблял соотечественников. Пугачевой тоже досталось критики от россиян, которых она назвала рабами.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами