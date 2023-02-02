Ульяновского студента будут судить за размещение порнографии в школьном чате

Сотрудники УМВД России по Вологодской области разоблачили преступную деятельность студента из Ульяновска.
Как пояснили в ведомстве, в полицию обратилась жительница Тотьмы, 12-летний сын, которой был вынужден сменить школу из-за появления на его странице в соцсетях порнографической картинки с непристойной подписью. Она стала доступной для всех пользователей школьного чата. Следователи ОМВД по Тотемскому району возбудили уголовное дело, сообщает vologda-poisk.ru.
В ходе расследования выяснилось, что к взлому соцсети школьника причастен 19-летний студент из Ульяновска, которому удалось использовать чужие данные, поменять пароль и найти в сообщениях школьный чат, разместив там из хулиганских побуждений порнографию. Скоро задержанный предстанет перед Ульяновским городским судом. Ему грозит до двух лет лишения свободы.