Ульяновского студента будут судить за размещение порнографии в школьном чате

Как пояснили в ведомстве, в полицию обратилась жительница Тотьмы, 12-летний сын, которой был вынужден сменить школу из-за появления на его странице в соцсетях порнографической картинки с непристойной подписью. Она стала доступной для всех пользователей школьного чата. Следователи ОМВД по Тотемскому району возбудили уголовное дело, сообщает vologda-poisk.ru.