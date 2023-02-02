Президент ЦАР возглавил церемонию приведения к присяге судей

Банги, 2 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поздравил будущих судей республики на церемонии приведения к присяге.
Национальный лидер поблагодарил преподавателей Государственной школы административных ресурсов (ENAM), которые готовят кадры для нужд пенитенциарной системы страны. Он отметил, что благодаря преобразованиям учебного процесса качество подготовки выпускников значительно улучшилось.
Туадера обратился к будущим судьям и сотрудникам исправительных учреждений. Президент призвал специалистов проявлять профессионализм и любовь к Родине во время исполнения служебных обязанностей.
Кроме того, глава государства анонсировал ряд реформ, касающихся системы управления и финансирования ENAM. По его словам, необходимо повысить качество жизни студентов.
Ранее президент Туадера принял участие в открытии главного здания Генерального управления таможни ЦАР. По словам лидера, новый административный корпус улучшит условия работы для служащих, что благоприятно отразится на эффективности учреждения.