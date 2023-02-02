Одной из торговых точек в Волгограде запретили продавать табак в 100 метрах от детсада

Федеральная служба по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения добилась в Волгограде через суд запрета реализации табачной продукции неподалеку от дошкольного образовательного учреждения.
Как пишет vlg.aif.ru, Роспотребнадзор энергично выступает против продажи сигарет на глазах у дошкольников и подростков, отметили в областном управлении.
Краснооктябрьский районный суд города Волгограда полностью удовлетворил все исковые требования регионального управления Роспотребнадзора. По судебному постановлению, ООО «Волга-М» должно остановить продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров по прямой линии от ближайшей точки, которая граничит с территорией детского сада №373 на улице Библиотечной 7а, поделились в пресс-службе ведомства.
Кроме того, вышеуказанная торговая организация обязана объявить о данном решении суда потребителям с помощью средств массовой информации.