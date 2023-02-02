Одной из торговых точек в Волгограде запретили продавать табак в 100 метрах от детсада

Краснооктябрьский районный суд города Волгограда полностью удовлетворил все исковые требования регионального управления Роспотребнадзора. По судебному постановлению, ООО «Волга-М» должно остановить продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров по прямой линии от ближайшей точки, которая граничит с территорией детского сада №373 на улице Библиотечной 7а, поделились в пресс-службе ведомства.