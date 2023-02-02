Устроившего переполох на горнолыжной трассе в Сочи быка поймали и вернули хозяину

Инцидент с быком возник в четверг, 2 февраля. На кадрах, опубликованных в Сети, можно было увидеть, как бык бегал по горнолыжной трассе, обгоняя лыжников. Очевидцы также утверждают, что бык успел боднуть двоих отдыхающих, однако серьезных травм никто не получил. Впоследствии спасателям удалось поймать парнокопытное животное. Они передали быка хозяину.