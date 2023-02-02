Российским предпенсионерам рассказали об условиях выплаты 12 тысяч рублей

Российские предпенсионеры будут получать пособие по безработице в размере 12 792 рублей в течение года, передает «Телепрограмма».
Отмечается, что соответствующая сумма предусматривается для всех, но только три месяца, по истечении которых она сокращается до 5 тыс. рублей. Однако безработные россияне предпенсионного возраста смогут получать 12,7 тыс. рублей в течение года.
Для оформления выплат необходимо подать заявку на порталах «Госуслуги», «Работа России» или обратиться в центр занятости, где специалисты также должны подобрать подходящие вакансии за десять дней.