Центробанк РФ обновил курсы валют к рублю

Позиции российской валюты ослабли к евро и юаню, но немного укрепились к доллару. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центрального банка РФ.
Курс нацвалюты США финансовый регулятор установил на уровне 70,04 рубля за единицу. Это на 8,03 копейки ниже предыдущего значения.
Стоимость евро составила 76,96, поднявшись на 73,19 коп. Китайский юань продемонстрировал рост на 1,32 копейки — до 10,40 рубля.
По оценкам аналитиков, после вступления в силу в феврале эмбарго на российские нефтепродукты курс юаня начнет смещаться в район отметки 10,5 рубля за монету.