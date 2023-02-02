Адвокат Андрей Алешкин рассказал правду об украинском гражданстве певицы Anna Asti

Экс-солистка группы Artik and Asti певица Anna Asti на днях лишилась своего ИП в России, утратив тем самым возможность вести в стране предпринимательскую деятельность. О причинах ликвидации ее бизнеса высказался звездный адвокат Андрей Алешкин.
По словам юриста, закрытие ИП в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России, дает веский повод предполагать, что певица действительно не имеет российского гражданства и работает по украинскому паспорту.
«Это, безусловно, не преступление и не нарушение закона. В России певица, скорее всего, вернется без проблем, так как наличие супруга-россиянина обеспечивает ей беспрепятственный въезд», — цитирует адвоката kp.ru.
При этом собеседник издания не стал исключать, что у певицы действительно могут возникнуть проблемы, но лишь в том случае, если она будет совершать правонарушения. Например, распространять фейки о российской армии.