«Чебурашка» собрал в российском прокате почти 6 млрд рублей

Фильм «Чебурашка» стал лидером проката за всю историю российского кино. При бюджете в 850 млн рублей проекту удалось собрать почти 6 млрд рублей меньше чем за месяц.
Проект режиссера Дмитрия Дьяченко оказался популярным среди зрителей. Премьера фильма в России состоялась 1 января. Картина стала самой кассовой в истории российского кино — ей удалось собрать почти 6 млрд рублей, пишет kp.ru.
Семейный фильм остается на лидерской позиции кинопроката в России и СНГ уже пятый уик-энд. Он смог превзойти по сборам проект «Аватар: Путь воды», который заработал в России 3,5 млрд рублей.
Только за прошлые выходные «Чебурашка» собрал 480 млн рублей. На втором месте оказался мультфильм «Изумительный Морис», собравший 94,5 млн рублей, а на третьей строчке — «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» со сборами в 76 млн рублей.