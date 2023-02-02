В «Молдовагазе» сообщили о наличии недопониманий с «Газпромом»

Компания «Молдовагаз» продолжает обсуждать с «Газпромом» вопросы об уровне поставок газа и оплате, но между сторонами есть недопонимание. Об этом рассказал телеканалу TV8 глава предприятия Вадим Чебан.
Сейчас, по его словам, нет диалога между акционерами. Наблюдается определенное недопонимание, что связано в первую очередь с разногласиями по теме исторического долга и его аудита.
Итоги аудита должны появиться в ближайшее время, подробно прокомментировать этот момент не получится, добавил Чебан. Были слухи, что российская сторона априори не признает эти результаты, но пока рано об этом говорить.
Он также добавил, что Молдавии невыгодно сейчас закупать голубое топливо у «Газпрома» из-за высоких цен на него.