Марочко: ВСУ устраивают стихийные захоронения на севере ЛНР

Украинские военные используют глубокие воронки от артиллерийских снарядов для массовых захоронений своих погибших военных на севере ЛНР.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ прибегли к таким мерам, чтобы скрыть реальные потери.
«Под так называемые братские могилы боевики используют воронки от крупнокалиберной артиллерии. Насчитано порядка пяти таких захоронений», — рассказал он.
Марочко добавил, что украинские военные устраивают стихийные захоронения, однако возможность для эвакуации тел погибших солдат у Киева есть.