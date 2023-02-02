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Марочко: ВСУ устраивают стихийные захоронения на севере ЛНР

Армия
Марочко: ВСУ устраивают стихийные захоронения на севере ЛНР

Украинские военные используют глубокие воронки от артиллерийских снарядов для массовых захоронений своих погибших военных на севере ЛНР.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ прибегли к таким мерам, чтобы скрыть реальные потери.

«Под так называемые братские могилы боевики используют воронки от крупнокалиберной артиллерии. Насчитано порядка пяти таких захоронений», — рассказал он.

Марочко добавил, что украинские военные устраивают стихийные захоронения, однако возможность для эвакуации тел погибших солдат у Киева есть.
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