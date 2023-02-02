Житель Самары отдал мошенникам более миллиона рублей

Во время первого звонка неизвестный собеседник с помощью нехитрых трюков и психотехник сумел заинтересовать самарца возможностью быстрого заработка, сообщает сетевое издание «КП-Самара». Затем злоумышленник сообщил, что необходимо сделать первый взнос, и чем он будет больше, тем больше будет и доход.