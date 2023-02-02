Житель Самары отдал мошенникам более миллиона рублей

Жителю Самары позвонил неизвестный и предложил заработать на ставках. В результате мужчина, работающий водителем в медицинской компании, перевел мошенникам более миллиона рублей.
Во время первого звонка неизвестный собеседник с помощью нехитрых трюков и психотехник сумел заинтересовать самарца возможностью быстрого заработка, сообщает сетевое издание «КП-Самара». Затем злоумышленник сообщил, что необходимо сделать первый взнос, и чем он будет больше, тем больше будет и доход.
Мужчина доверился мошеннику и перевел на указанный им счет 1 миллион 17 тысяч рублей. После чего жулик перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.