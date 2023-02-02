Путин прибыл в Волгоград в день 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве

Глава российского государства Владимир Путин прилетел в Волгоград в День воинской славы РФ. Соответствующее заявление появилось в Сети 2 февраля.
Российский президент примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных победе советских войск над немцами в Сталинградской битве. Также Путин возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев обратился к россиянам на фоне празднования победы Красной армии в Сталинградской битве. Политик напомнил жителям РФ об их долге.