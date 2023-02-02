Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан в 29 лет завершил карьеру в сборной Франции

Варан написал большое обращение к болельщикам сборной Франции в социальных сетях. Футболист признался, что выступление в составе «трехцветных» отнимало у него много сил и теперь пришло время сосредоточиться на клубном футболе. Кроме этого, 29-летний игрок обороны хочет больше времени уделять родным и близким.