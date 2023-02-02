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Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан в 29 лет завершил карьеру в сборной Франции

Спорт
Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан в 29 лет завершил карьеру в сборной Франции

Защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в национальной сборной Франции. Футболист принял решение сосредоточиться на выступлении в составе «красных дьяволов».

Варан написал большое обращение к болельщикам сборной Франции в социальных сетях. Футболист признался, что выступление в составе «трехцветных» отнимало у него много сил и теперь пришло время сосредоточиться на клубном футболе. Кроме этого, 29-летний игрок обороны хочет больше времени уделять родным и близким.

Варан выступал за сборную Франции на протяжении десяти лет. Всего футболист провел 93 матча в составе вице-чемпионов мира. Летом 2018 года Варан выиграл планетарное первенство вместе со сборной Франции, которое проходило в России.
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