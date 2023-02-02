На «Госуслугах» дали советы россиянам, которые не успевают получить загранпаспорта

Ожидающим десятилетний загранпаспорт россиянам рекомендуется подать заявление на оформление нового документа и заново оплатить госпошлину. Такой совет людям, которые торопятся вылететь из России, дали на «Госуслугах».
Как рассказали URA.RU на «Госуслугах», собирающиеся в скором времени покинуть страну россияне могут оформить заграничный паспорт сроком на пять лет. Для этого им придется заново подать документы и вновь оплатить государственную пошлину.
Напомним, сегодня в России приостановили прием заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца. Тем, кто уже подал заявления, советовали ждать ответа ведомства и следовать инструкциям. В «Гознаке» объясняли такое решение повышенным спросом на десятилетние заграничные паспорта и на микросхемы, которые используются при их производстве.