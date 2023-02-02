В США обнародовали стенограмму беседы Буша и Гайдара об отделении Крыма от Украины

Архив национальной безопасности США опубликовал стенограмму беседы бывшего президента Джорджа Буша — старшего и российского политика Егора Гайдара 1992 года об отделении Крыма от Украины. Документ появился на официальном ресурсе проекта.
Гайдар тогда заявил Бушу-старшему, что существовала проблема между Западной Украиной и Киевом. Однако отметил, что Россия не опасается «югославского сценария» в двусторонних отношениях.
Гайдара сопровождал посол России в США Владимир Лукин. Дипломат сообщил, что 5 мая 1992 года планировалось заседание Верховного совета Крыма по рассмотрению вопроса о референдуме об отделении полуострова от Украины.
Стоит отметить, что он вошел в состав России после народного голосования в 2014 году. Более 90% жителей Крыма выступили за воссоединение с РФ.