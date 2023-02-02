The Economist: бойцы ВСУ заявили о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия

Украинские военнослужащие считают, что у них недостаточно вооружений для масштабного наступления, пишет The Economist.
Бойцы ВСУ в интервью западным журналистам заявили, что украинские войска имеют оружие и личный состав для сдерживания противника. Однако для наступательных действий необходимо иметь гораздо больше боевых систем.
«Многое будет зависеть от комбинации трех факторов: погоды, готовности украинских войск и передачи Западом обещанных танков», — сказано в статье.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что страны военно-политического блока должны поставлять Украине более современное и мощное оружие.