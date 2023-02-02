Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

The Economist: бойцы ВСУ заявили о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия

Армия
The Economist: бойцы ВСУ заявили о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия

Украинские военнослужащие считают, что у них недостаточно вооружений для масштабного наступления, пишет The Economist.

Бойцы ВСУ в интервью западным журналистам заявили, что украинские войска имеют оружие и личный состав для сдерживания противника. Однако для наступательных действий необходимо иметь гораздо больше боевых систем.

«Многое будет зависеть от комбинации трех факторов: погоды, готовности украинских войск и передачи Западом обещанных танков», — сказано в статье.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что страны военно-политического блока должны поставлять Украине более современное и мощное оружие.
всу наступление оружие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду