Количество еврейских поселенцев на Западном берегу превысило полмиллиона

Численность еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан превысила полмиллиона человек. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на портал организации West Bank Jewish Population Stats.
Согласно отчету, по состоянию на 1 января в регионе проживало до 502 991 израильтян. Таким образом, количество поселенцев увеличилось более чем на 2,5% за год и почти на 16% за последние пять лет. При этом статистика не включает информацию о Восточном Иерусалиме, где проживает еще порядка 200 000 поселенцев.
«Мы достигли огромного успеха. Мы здесь, чтобы остаться. Я думаю, что в ближайшие годы работы нынешнего правительства будет построено больше зданий, чем за последние 20 лет», — сказал руководитель организации поселенцев и житель поселения Бейт-Эль Барух Гордон.
Дело в том, что новое ультраправое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху избрало одним из главных приоритетов расширение еврейских поселений на Западном берегу и Голанских высотах. Кабмин уже пообещал легализовать аванпосты и ускорить выдачу разрешений на строительство домов. При этом местные СМИ сообщали о планах возвести порядка 18 000 единиц жилья на Западном берегу в ближайшие годы.
Израиль захватил Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газа в ходе Шестидневной войны 1967 года. Палестинцы, однако, стремятся создать именно на этих территориях свое независимое государство. Несмотря на то, что в 2005 году Тель-Авив вывел свои войска и эвакуировал несколько тысяч поселенцев из Газы, строительство аванпостов и населенных пунктов на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, наоборот, только усиливается. Некоторые такие поселения представляют собой несколько домов на колесах, другие же — целые города с торговыми центрами и собственным общественным транспортом.
Большая часть международного сообщества считает, что еврейские поселения являются незаконными и препятствуют миру и спокойствию в регионе. Палестинцы рассматривают политику Тель-Авива как оккупацию, которая подрывает их шансы на создание собственного государства.
Ранее СМИ сообщили, что еврейское государство планирует не только заселить Западный берег израильтянами, но и аннексировать Иорданскую долину. Соответствующую инициативу разрабатывает депутат от правящей партии «Ликуд» Дани Данон.