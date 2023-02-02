Количество еврейских поселенцев на Западном берегу превысило полмиллиона

Израиль захватил Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газа в ходе Шестидневной войны 1967 года. Палестинцы, однако, стремятся создать именно на этих территориях свое независимое государство. Несмотря на то, что в 2005 году Тель-Авив вывел свои войска и эвакуировал несколько тысяч поселенцев из Газы, строительство аванпостов и населенных пунктов на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, наоборот, только усиливается. Некоторые такие поселения представляют собой несколько домов на колесах, другие же — целые города с торговыми центрами и собственным общественным транспортом.