Тяжелобольной Роман Костомаров страдает от проблем с кровообращением

Состояние фигуриста Романа Костомарова остается стабильным. Врачи борются за жизнь спортсмена, который страдает от сепсиса.
Костомаров продолжает оставаться под пристальным наблюдением врачей. Фигуриста подключили к аппарату ИВЛ, так как он не может дышать самостоятельно.
«Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой», — сообщил источник ТАСС.
Фигурист попал в реанимацию 10 января. Врачи больницы в Коммунарке борются за жизнь тяжелобольного спортсмена. 24 января его отключили от аппарата ЭКМО.