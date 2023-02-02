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Тяжелобольной Роман Костомаров страдает от проблем с кровообращением

Общество
Тяжелобольной Роман Костомаров страдает от проблем с кровообращением

Состояние фигуриста Романа Костомарова остается стабильным. Врачи борются за жизнь спортсмена, который страдает от сепсиса.

Костомаров продолжает оставаться под пристальным наблюдением врачей. Фигуриста подключили к аппарату ИВЛ, так как он не может дышать самостоятельно.

«Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой», — сообщил источник ТАСС.

Фигурист попал в реанимацию 10 января. Врачи больницы в Коммунарке борются за жизнь тяжелобольного спортсмена. 24 января его отключили от аппарата ЭКМО.
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