Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказал отношение к современной эстраде

Эстрада в России не стоит на месте и постепенно развивается, хоть и не всегда что-то получатся. Такое мнение высказал эстрадный певец, автор песен и музыкальный педагог Лев Лещенко.
По словам 81-летнего народного артиста РСФСР, в современной эстраде отсутствует активный обмен с культурой других стран. И это несмотря на то, что в стране формируются новые группы и течения в музыке.
«Главное — не терять фундамент, который все-таки должен опираться на традиции, историю», — цитирует его «Вечерняя Москва».
Исполнитель песни «День Победы» убежден: многие современные артисты хорошо себя проявляют. Сам Лещенко, по его словам, делает проекты с молодыми музыкантами и уже записал несколько дуэтов.