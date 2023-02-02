Пять участников Сталинградской битвы отмечают ее годовщину в Твери

В Твери и муниципалитетах области прошли мероприятия и акции, посвященные знаменательной для всей России дате. В своем обращении к ветеранам Игорь Руденя отметил, что в далеком 1943 году бойцы и офицеры Советской армии открыли путь к будущей Великой Победе. А сегодня пример героев тех лет придает мужества и сил нашим воинам, противостоящим неонацизму.