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Кадры обысков у экс-замминистра обороны Украины Миронюка опубликовали в Сети

Происшествия
Кадры обысков у экс-замминистра обороны Украины Миронюка опубликовали в Сети

В Сети появилось видео с обысками у экс-замминистра обороны Украины Александра Миронюка. В диване у чиновника обнаружили большое количество денег. Оперативные мероприятия проводились в августе по делу о мошенничестве на закупках в Минобороны Украины, передает РЕН ТВ.

Ранее служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Утром 1 февраля силовики устроили обыск в доме у бизнесмена Игоря Коломойского, сообщал телеканал «360».
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