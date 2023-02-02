Кадры обысков у экс-замминистра обороны Украины Миронюка опубликовали в Сети

В Сети появилось видео с обысками у экс-замминистра обороны Украины Александра Миронюка. В диване у чиновника обнаружили большое количество денег. Оперативные мероприятия проводились в августе по делу о мошенничестве на закупках в Минобороны Украины, передает РЕН ТВ.