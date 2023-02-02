Депутат Бурматов объяснил, каких животных нельзя выгуливать на улицах города

Парламентарий подчеркнул, что не всех зверей можно считать домашними. По его словам, таковыми могут считаться лишь непродуктивные животные — питомцы, которых разводят не с целью получения молока, мяса или других продуктов. К числу домашних животных относят кошек, собак, морских свинок, хомяков, попугаев и так далее.