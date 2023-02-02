Депутат Бурматов объяснил, каких животных нельзя выгуливать на улицах города

Далеко не всех домашних питомцев можно выгуливать на улицах российских городов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов объяснил, какие законы регламентируют правила выгула животных.
Парламентарий подчеркнул, что не всех зверей можно считать домашними. По его словам, таковыми могут считаться лишь непродуктивные животные — питомцы, которых разводят не с целью получения молока, мяса или других продуктов. К числу домашних животных относят кошек, собак, морских свинок, хомяков, попугаев и так далее.
«В случае с непродуктивными сельскохозяйственными животными речь идет уже не о выгуле, а о выпасе, который регламентирует закон о ветеринарии», — цитирует депутата издание «Парламентская газета».
Некоторых животных категорически запрещается держать дома согласно российскому законодательству. К ним относятся потенциально опасные животные, такие как львы, обезьяны, пингвины и гиены. Опасные породы собак же можно держать дома и выгуливать на улице, однако на них необходимо надеть намордник и поводок.