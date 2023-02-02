Taloustutkimus: больше половины финнов желают вступления Хельсинки в НАТО без Стокгольма

Большая часть населения финского государства высказалась за то, чтобы Хельсинки продолжил процесс присоединения к Североатлантическому альянсу, забыв о Стокгольме. Такие данные были получены в ходе исследования, которое провели сотрудники Taloustutkimus.
В рамках опроса выяснилось, что 53% опрошенных не желают ждать одобрения заявки Швеции на присоединение к военному блоку. Всего 28% финнов считают, что стране необходимо дождаться решения по Стокгольму.
«Это четкий политический сигнал от народа тем, кто принимает решения, что вопрос с НАТО надо решить как можно скорее. Назад пути нет», — отметил руководитель компании Юхо Рахконен.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Швеция может не рассчитывать на одобрение ее заявки в НАТО со стороны Анкары после сожжения Корана в Стокгольме.