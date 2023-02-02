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Певец Ираклий Пирцхалава попал на «Фабрику звезд» после исключения участника с ВИЧ

Шоу-бизнес
Певец Ираклий Пирцхалава попал на «Фабрику звезд» после исключения участника с ВИЧ

Певец Ираклий Пирцхалава рассказал, что его появление на проекте «Фабрика звезд — 2» оказалось случайным стечением обстоятельств. Незадолго до старта проекта артист заменил одного из участников шоу, у которого обнаружили ВИЧ.

Пирцхалава сообщил, что изначально не вошел в список участников шоу «Фабрика звезд» из-за бана продюсера Максима Фадеева. Однако позже его все-таки пригласили. Этому предшествовал печальный момент для другого участника проекта.

«Перед заходом в дом за день все проходили диспансеризацию. Один человек не прошел ее, потому что, насколько мне известно, у него обнаружили ВИЧ. Мне звонят, говорят, мол, я попадаю в дом, надо ехать на диспансеризацию. За секунду необходимо было решить. Я рискнул и пошел», — поделился воспоминаниями Пирцхалава в интервью Яне Чуриковой.

Певец уточнил, что преподаватель по вокалу предлагал ему пойти на самую первую «Фабрику звезд». Тогда 24-летний Пирцхалава считал себя старым и отказался от участия в проекте.
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