Певец Ираклий Пирцхалава попал на «Фабрику звезд» после исключения участника с ВИЧ

Певец Ираклий Пирцхалава рассказал, что его появление на проекте «Фабрика звезд — 2» оказалось случайным стечением обстоятельств. Незадолго до старта проекта артист заменил одного из участников шоу, у которого обнаружили ВИЧ.
Пирцхалава сообщил, что изначально не вошел в список участников шоу «Фабрика звезд» из-за бана продюсера Максима Фадеева. Однако позже его все-таки пригласили. Этому предшествовал печальный момент для другого участника проекта.
«Перед заходом в дом за день все проходили диспансеризацию. Один человек не прошел ее, потому что, насколько мне известно, у него обнаружили ВИЧ. Мне звонят, говорят, мол, я попадаю в дом, надо ехать на диспансеризацию. За секунду необходимо было решить. Я рискнул и пошел», — поделился воспоминаниями Пирцхалава в интервью Яне Чуриковой.
Певец уточнил, что преподаватель по вокалу предлагал ему пойти на самую первую «Фабрику звезд». Тогда 24-летний Пирцхалава считал себя старым и отказался от участия в проекте.