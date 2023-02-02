«ФАН повсюду»: зачем Шольц отправился в Южную Америку

Автор Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает о латиноамериканском турне канцлера Германии.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц совершил свое первое турне по странам Южной Америки — он посетил Аргентину, Чили и Бразилию. И если Бразилия и Аргентина — крупнейшие страны на материке, то в Чили главу ФРГ привели экономические интересы. Немецкие концерны не скрывают намерений потеснить Китай в разработке чилийского лития, от которого сейчас зависит мировой рынок аккумуляторных батарей.
Кроме того, глава немецкого кабмина намеревался убедить лидеров Латинской Америки оказать военную помощь Украине.
Вместе с тем немецкие энергетические компании намерены развивать отношения с южноамериканскими станами в поставках сжиженного газа для Германии, и Аргентина уже готова предоставить им свои энергоносители.
В новом подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, как прошел визит Олафа Шольца в Аргентину, Чили и Бразилию, удалось ли ему убедить лидеров трёх стран изменить нейтральную позицию по Украинскому вопросу, а также способен ли бундесвер предоставить Киеву боевые самолеты.
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