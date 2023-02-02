«ФАН повсюду»: зачем Шольц отправился в Южную Америку

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц совершил свое первое турне по странам Южной Америки — он посетил Аргентину, Чили и Бразилию. И если Бразилия и Аргентина — крупнейшие страны на материке, то в Чили главу ФРГ привели экономические интересы. Немецкие концерны не скрывают намерений потеснить Китай в разработке чилийского лития, от которого сейчас зависит мировой рынок аккумуляторных батарей.