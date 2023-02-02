Вучич: Запад перестал поддерживать Сербию из-за дружбы Белграда с Москвой

Отказ присоединяться к антироссийским санкциям на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины обернулся для официального Белграда потерей союзников на Западе. Соответствующее заявление 2 феварля сделал сербский лидер Александр Вучич.
По словам главы государства, Запад перестал поддерживать Сербию из-за дружбы Белграда с Москвой. Об этом он рассказал во время своего выступления в парламенте.
«Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине», — объяснил Вучич.
Президент подчеркнул, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела антироссийские ограничения.