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Вучич: Запад перестал поддерживать Сербию из-за дружбы Белграда с Москвой

Политика
Вучич: Запад перестал поддерживать Сербию из-за дружбы Белграда с Москвой

Отказ присоединяться к антироссийским санкциям на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины обернулся для официального Белграда потерей союзников на Западе. Соответствующее заявление 2 феварля сделал сербский лидер Александр Вучич.

По словам главы государства, Запад перестал поддерживать Сербию из-за дружбы Белграда с Москвой. Об этом он рассказал во время своего выступления в парламенте.

«Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине», — объяснил Вучич.

Президент подчеркнул, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела антироссийские ограничения.
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