Официальная Москва не чувствует прессинга со стороны Европейского союза на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.
Таким образом украинский лидер пожаловался на низкий санкционный темп Евросоюза и быструю адаптацию российского государства к ограничениям. Об этом Зеленский заявил 2 февраля.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять новый пакет антироссийских санкций в феврале.