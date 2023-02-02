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Зеленский пожаловался на низкий санкционный темп ЕС и быструю адаптацию России к ограничениям

Политика
Зеленский пожаловался на низкий санкционный темп ЕС и быструю адаптацию России к ограничениям

Официальная Москва не чувствует прессинга со стороны Европейского союза на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Таким образом украинский лидер пожаловался на низкий санкционный темп Евросоюза и быструю адаптацию российского государства к ограничениям. Об этом Зеленский заявил 2 февраля.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять новый пакет антироссийских санкций в феврале.
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