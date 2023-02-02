Матвиенко сообщила о готовности уступить свой пост молодому поколению

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с весьма неожиданным обращением к молодежи. Об этом стало известно 2 февраля.
Спикер считает, что поколение молодых людей должно не ограничиваться достижением мелких задач, а устанавливать перед собой амбициозные цели. Таким советом она поделилась в рамках общения с победителями конкурса «Моя страна – моя Россия». При этом председатель СФ подчеркнула, что готова позволить молодежи занять свой пост.
«Кто знает, может быть сегодня среди вас есть будущий председатель Совета Федерации. Я готова в любой момент уступить место», — призналась Матвиенко.
Ранее спикер Совфеда сказала, что значение победы советской армии в Сталинградской битве со временем стало только раскрываться.