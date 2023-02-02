Матвиенко сообщила о готовности уступить свой пост молодому поколению

Спикер считает, что поколение молодых людей должно не ограничиваться достижением мелких задач, а устанавливать перед собой амбициозные цели. Таким советом она поделилась в рамках общения с победителями конкурса «Моя страна – моя Россия». При этом председатель СФ подчеркнула, что готова позволить молодежи занять свой пост.